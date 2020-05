“Estou praticamente incomunicável”, diz Sara Winter, após buscas da PF

A Polícia Federal iniciou o dia cumprindo mandados de busca e apreensão contra deputados, blogueiros e outras personalidades apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os alvos são suspeitos de produzir e disseminar notícias falsas e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação foi deflagrada após ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os alvos, como a ativista Sara Winter, se manifestaram:

“Bateram aqui às 6h da manhã a mando do Alexandre de Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicável! Moraes, seu covarde, você não vai me calar!”, contou Sara, em seu Twitter.

A Polícia Federal acaba de sair da minha casa. Bateram aqui às 6h da manhã a mando do Alexandre de Moraes. Levaram meu celular e notebook. Estou praticamente incomunicável! Moraes, seu covarde, você não vai me calar!! pic.twitter.com/AxYLe89JyW

O deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) afirmou que a operação tem intuito de “criminalizar a liberdade de expressão”.

Polícia Federal no meu gabinete: a perseguição do inquérito inconstitucional 4.781 estabelecido pela ditatoga com o intuito de criminalizar a liberdade de expressão e a atividade parlamentar. pic.twitter.com/IwP1jkFBow