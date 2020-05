Em vídeo, Bolsonaro diz que não vai ‘enfiar o rabo entre as pernas’ se decisão do STF tentar impedi-lo de circular pelo país

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro na reunião ministerial do dia 22 de abril reagiu à possibilidade de uma decisão Supremo Tribunal Federal (STF) impedi-lo de circular no país. Segundo ele, se a Corte tentar impedi-lo terá “uma crise política de verdade” e diz que não vai “enfiar o rabo entre as pernas” em eventual decisão judicial. A íntegra e a transcrição do vídeo foram divulgadas nesta sexta-feira, 22, por determinação do ministro Celso de Mello, relator do inquérito do STF que apura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

Durante a pandemia do coronavírus, Bolsonaro visitou comércios e participou de manifestações, contrariando orientações de autoridades sanitárias para o distanciamento social como método para evitar a contaminação. Nesta sexta-feira, 21, o Brasil se tornou o segundo país com mais mortes no mundo. O País tem 21.048 óbitos e um total 330.890 contaminados.

“Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional e ponto final! O dia que for proibido de ir pra qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato”, disse o presidente.

Em seguida, Bolsonaro continua: “E, espero que eles não decidam, ou ele, né? Monocraticamente, querer tomar certas medidas porque daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso daí. .. zero, zero. Tá certo?”, diz.

O presidente diz que, se um dia for flagrado em ato de corrupção, ele vai para o impeachment “sem problema”, mas não aceita um processo de impedimento por algo que considera “frescura” e “babaquice. “Se achar um dia ligação minha com empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada sem problema nenhum. Vai pro impeachment, vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não!”

Estadão Conteúdo