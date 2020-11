Em reunião com empresários, Huck dá a entender que quer se candidatar

PUBLICIDADE

O apresentador Luciano Huck esteve em um jantar com 23 empresários na noite de quarta-feira (11), em São Paulo. A todo momento, Huck falou de ideias que tem para o Brasil. Embora não tenha dito abertamente que vai se candidatar à presidente em 2022, o global deu a entender que é uma possibilidade.

A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Os empresários presentes são do varejo, da área de saúde e do mercado financeiro, entre outros setores.

Huck se declarou capitalistas, disse que seu grupo político junta Paulo Hartung e ACM Neto e se mostrou a favor de ter bom relacionamento com políticos de outros grupos. Citou Arminio Fraga e Jorge Paulo Lemann como pessoas capazes de encontrar soluções para o Brasil.

Reunião com Moro

No último dia 30 de outubro, Huck foi até a casa do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e teve uma reunião de quase três horas. O apresentador e o ex-juiz iniciaram conversas a fim de elaborar uma “terceira via”, uma terceira opção para a presidência em 2022 em meio à polarização que o Brasil vive há anos.

Não se sabe ainda quem concorreria à presidência e quem seria vice. A conversa, lembra o jornal, foi inicial. Essa discussão deve ser feita ao longo de 2021. Contudo, ambos concordaram que há espaço para a construção de uma candidatura em 2022 tendo como carro-chefe um discurso baseado na “racionalidade”. Resumidamente, Moro e Huck teriam como essência o “nem esquerda, nem direita”.