Em post, Regina Duarte fala sobre ser ‘protagonista da solução’

Em sua primeira publicação no Instagram depois de ter aceitado o convite para chefiar a Secretaria Especial da Cultura, a atriz Regina Duarte compartilhou, na noite desta quarta-feira, 29, trecho de uma entrevista do economista Guillherme Marback, diretor da consultoria Crescimentum, publicada na revista Problemas Brasileiros em junho/julho de 2018.

Nela, não se lê a pergunta. Mas a resposta dele, que pode coincidir com o momento vivido pela atriz, ou justificar seu desejo de ser a quarta secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro foi: “depois de tanta desilusão e promessas não cumpridas buscamos valores (isso ela escreve a mão, no topo do recorte, possivelmente porque este início estava em outra página) individuais, como qualidade de vida, compromisso e honestidade. O que isso demonstra? Não que o brasileiro tenha se transformado completamente, mas houve uma evolução da consciência, ele sabe que precisa protagonizar a solução – ‘Eu tenho que fazer alguma coisa, já que não estão fazendo por mim’

Regina Duarte explica, em sua postagem, que o economista está analisando os resultados da Pesquisa Nacional de Valores, de 2017, e falando das mudanças de atitude dos brasileiros nos últimos oito anos. Ela finaliza a postagem com uma carinha pensativa.

Um pouco depois, Regina postou uma foto do Lago Paranoá, que teve muito mais repercussão do que seu post anterior, e onde se lia: “Sob o céu de Brasília”.

Estadão Conteúdo