Em novo ataque, Bolsonaro afirma que mídia deturpa o que ele fala

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques à imprensa brasileira. Na manhã desta segunda-feira (10), na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que a mídia deturpa suas palavras.

“Tem uma série de problemas no Brasil, gostaria de compartilhar com vocês, mas como será deturpado, isso acabará dificultando a solução. Então, lamento. Mas não vou conversar nada com vocês, tá ok?”, afirmou Bolsonaro.

“O dia em que vocês, com todo o respeito, transmitirem a verdade, será muito salutar eu conversar meia hora com vocês, [sobre] problemas dos mais variados possíveis. Dá para resolver. Gostaria de compartilhar, repito, não o faço por quê? Ao haver deturpação, a solução ficará mais difícil, talvez impossível. Então, lamento não poder conversar com vocês.”

Para Bolsonaro, a “só faz fofocas” ao supostamente deturpar suas informações. O presidente também alega estar “levando porrada de tudo quanto é grupo de pessoas que tem esse problema lamentavelmente”.