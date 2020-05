Em novo ataque à imprensa, Bolsonaro afirma não interferir na PF

PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro promoveu mais um ataque à imprensa. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro acusou jornalistas de publicarem “patifaria”.

A declaração foi dada enquanto Bolsonaro comentava uma manchete do jornal Folha de S. Paulo, que trata da troca da superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A pedido do presidente, o então comandante do estado, Carlos Henrique Oliveira, deixa a superintendência para assumir a direção executiva da corporação.

“[Oliveira] Está indo para ser o diretor-executivo da PF. Vai sair da superintendência para ser diretor-executivo. Eu estou tendo influência sobre a PF? […] Isso é uma patifaria. É uma patifaria!”, esbravejou Bolsonaro.

“Não tenho nada contra o superintendente do Rio e não interfiro na PF. […] É uma manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, em grande parte, tenham vergonha na cara. Grande parte só publica patifaria. E passe bem.”