Em evento com Bolsonaro, MEC apresenta ações para 2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou, nesta quarta-feira (10), de um encontro com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro. O evento serviu para a apresentação dos recém-empossados, e seus assessores, as principais ações da Educação para 2021 e os caminhos para terem acesso aos programas executados pela Pasta e suas vinculadas.

“Agradeço o convite e fiz questão de vir aqui conversar com os senhores. Contem com o nosso apoio para garantir os direitos do cidadão”, afirmou Bolsonaro.

O ministro da Educação ressaltou o repasse de verbas, programas de alfabetização e o retorno às aulas presenciais. Estamos abrindo as portas do MEC. Queremos garantir que nossas ações cheguem na ponta que são as prefeituras municipais”, afirmou Milton Ribeiro.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Secretaria de Alfabetização (Sealf), Educação Básica (SEB) e Assessoria Parlamentar do MEC (Aspar) montaram stands no evento para esclarecimentos de secretarias e órgãos vinculados ao ministério.

O Secretário-Executivo, Victor Godoy, disse que os prefeitos terão total apoio para entender como funciona o sistema.

“Estamos capacitando os gestores e as secretarias de educação municipais. Assim, vamos aprimorar o funcionamento correto do nosso sistema de ensino”, explicou.

Também estavam presentes no evento o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, e os secretários Carlos Nadalim (Sealf) e Izabel Pessoa (SEB). Ao todo, 23 prefeitos (Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Espírito Santo e Goiás) compareceram ao encontro.