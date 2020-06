Em evento, Bolsonaro diz que governo ainda terá ministro oriundo da PF e que não vai demorar muito

PUBLICIDADE

Camila Mattoso

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro disse em evento na manhã desta segunda-feira (22) que seu governo ainda terá um ministro oriundo da Polícia Federal e que não vai demorar muito.

O presidente é investigado por suposta interferência na corporação para blindar amigos e filhos em inquérito aberto após acusações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro.

Alguns presentes no evento interpretaram a declaração como uma brincadeira de Bolsonaro para agradar a polícia. Outros ainda disseram ter sido um afago a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Abin, que estava na cerimônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O delegado teve a nomeação para o comando da PF suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em abril.

Nas últimas semanas, o presidente voltou a falar sobre a possibilidade de separar o Ministério da Justiça e recriar a pasta de Segurança Pública.

Nos bastidores, circulam os nomes de Ramagem e de Anderson Torres, que também é delegado da Polícia Federal, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Auxiliares do presidente dizem, no entanto, que a discussão sobre o tema deve ocorrer apenas no fim do ano.

O evento desta manhã foi parte da programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e ocorreu no COT (Comando de Operações Táticas) da PF, em Brasília, sem a presença da imprensa.

Bolsonaro também fez elogios ao ministro André Mendonça (Justiça).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress