Em discurso na ONU, Bolsonaro deve dizer que críticas a queimadas são equivocadas

PUBLICIDADE

Gustavo Uribe

Brasília, DF

No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretende dizer que são equivocadas as críticas de estrangeiros sobre queimadas no país.

No vídeo, que será enviado até a sexta-feira (18), o presidente deverá afirmar que há exagero na imagem negativa criada no exterior sobre a política ambiental brasileira.

Bolsonaro vai ainda citar dados oficiais que demonstram, segundo ele, que houve um recuo nos focos de calor no país. Hoje, o Brasil vê registros de incêndios na Amazônia e no Pantanal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo auxiliares palacianos, o discurso foi escrito nesta terça-feira (15). O presidente consultou os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Ricardo Salles (Meio Ambiente).

Por causa da pandemia da Covid-19, os discursos dos líderes mundiais serão gravados, para evitar aglomerações na sede da ONU, em Nova York. Por tradição, o chefe de Estado brasileiro é o primeiro a discursar.

Na sua fala, Bolsonaro também deverá reforçar o respeito à soberania dos países que formam a região amazônica. Vai dizer que o Brasil atua para diminuir focos de queimadas e promover o desenvolvimento econômico de populações locais.

Um dos dados que deverá ser citado, de acordo com assessores do presidente, é o de que, no fim de agosto, foram registrados na floresta amazônica 5.000 focos de calor a menos do que no mesmo período do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça, no entanto, dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostraram que, nos primeiros 14 dias de setembro, já houve mais queimadas na floresta amazônica do que em todo o mês de setembro de 2019.

No Pantanal, sem perspectiva de trégua, o incêndio deste ano já consumiu ao menos 2,3 milhões de hectares ou 16% de sua área. É a maior destruição desde o início da série histórica iniciada em 1999.

Recentemente, Hamilton Mourão, vice-presidente e chefe do Conselho da Amazônia, e o ministro Salles compartilharam um vídeo que afirmava que a Amazônia não estava queimando. Posteriormente, o vídeo, que contava, em seu final, com o logo de uma associação pecuária do Pará, foi tirado do ar pelo Twitter por violar direitos autorais.

O ambiente não será o único tema abordado pelo presidente no discurso. A pandemia da Covid-19 será citada pelo presidente, que pretende criticar políticas de isolamento total que prejudicaram a atividade econômica do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo auxiliares palacianos, Bolsonaro tem a intenção de lembrar que, desde o início da crise sanitária, defendeu um isolamento vertical, que incluísse apenas os grupos de risco. Segundo ele, essa medida poderia ter diminuído o impacto da diminuição da produção econômica.

O presidente ainda não definiu se citará no discurso a hidroxicloroquina, medicamento defendido por ele no combate à doença. O remédio, porém, não tem comprovação científica de eficácia contra o novo coronavírus.

Ele deverá incluir na fala ainda uma referência ao auxílio emergencial.

Segundo ele, a iniciativa impediu que mais brasileiros sofressem com os efeitos colaterais da pandemia da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O auxílio emergencial foi criado em abril. Foram pagas até agosto cinco parcelas de R$ 600. Mais de 60 milhões de pessoas foram beneficiadas. O programa foi estendido até dezembro, em mais quatro parcelas de R$ 300.

O presidente brasileiro também deverá abordar, segundo assessores palacianos, a defesa das reformas administrativa e tributária e o esforço de seu governo em diminuir o tamanho da máquina pública.

Como no ano passado, ele pretende dizer que, diferentemente de gestões passadas, não há escândalos de corrupção em sua administração.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, porém, foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, no ano passado, sob acusação de envolvimento no esquema de candidaturas de laranjas do PSL, caso revelado pela Folha.

O filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também é investigado por denúncias de irregularidades da época em que era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele é alvo do caso das rachadinhas.

O ex-assessor de Flávio e amigo do presidente, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, foi preso em junho na casa do advogado de Bolsonaro, em Atibaia (SP), Frederick Wassef. Agora, ele e a mulher, Márcia Aguiar, cumprem prisão preventiva em casa.

A quebra de sigilo do ex-assessor mostrou que ele e Márcia fizeram depósitos na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que somam R$ 89 mil.

Questionado, Bolsonaro até o momento não deu explicações sobre o dinheiro.

As informações são da FolhaPress