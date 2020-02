Em carnaval alemão, Bolsonaro é “assassino do clima”

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (24) o presidente Jair Bolsonaro foi tema de carros alegóricos nos desfiles de Carnaval da Alemanha. A “segunda-feira de rosas”, Rosenmontag, é o ponto mais alto do Carnaval de rua alemão e é conhecido por sátiras políticas.

Em Düsseldorf, um carro alegórico trouxe um boneco de Bolsonaro na posição de Cristo Redentor, mas com serras elétricas no lugar dos braços abertos. Nelas, lia-se “assassino do clima” e “Bolsonaro”. Ao redor do boneco estavam tocos de árvores decepadas e ensanguentadas.

Um outro ponto polêmico da representação foi a bandeira brasileira, estampada no peito do presidente, com uma suástica nazista no centro. Os responsáveis pelo carro alegórico tiveram que remover o símbolo por recomendações das autoridades.