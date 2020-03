Eduardo pede ao pai para que impeça que parlamentares controlem até R$ 19 bi do orçamento federal

PUBLICIDADE 

O deputado Eduardo Bolsonaro pediu ao pai, o presidente Jair Bolsonaro, que retire do Congresso o PLN 4, projeto de lei que autoriza o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões. O PLN 4 autoriza os parlamentares a controlem até R$ 19 bilhões do orçamento federal.

Eduardo e outros parlamentares fizeram o pedido por meio de uma carta aberta. O grupo afirma que se o presidente quer que o Congresso rejeite a proposta, é melhor que ele a retire da pauta.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) falou sobre a carta. “O presidente faz um acordo com o Congresso e manda um projeto de lei. Depois, pede que os parlamentares rejeitem essa mesma proposta, que faz a partilha do Orçamento com o Congresso. Ora, se ele quer de fato a rejeição, basta pedir o projeto de volta. Para isso estamos mandando essa carta para ele”, disse. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

O presidente chegou a vetar os artigos do Orçamento que permitiam aos parlamentares o controle sobre R$ 30 bilhões. O Congresso, no entanto, ameaçou derrubar o veto. Bolsonaro então fez um acordo para enviar o PLN 4 e, em troca da manutenção do veto dele, liberar os R$ 19 bi para os parlamentares, ficando com os outros R$ 11 bilhões. Mais tarde, pediu para os congressistas derrubarem a proposta.