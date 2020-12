Eduardo Paes se pronuncia após prisão de Crivella

PUBLICIDADE

Eduardo Paes usou sua conta no Twitter para falar sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ocorrida na manhã desta terça-feira (22). Paes derrotou Crivella nas eleições de 2020 e assumirá a Prefeitura daqui a dez dias.

Paes declarou que conversou com quem vai substituir Crivella para que a transição continue sendo realizada. “Conversei nessa manhã com o presidente da câmara de vereadores Jorge Felipe para que mobilizasse os dirigentes municipais para continuar conduzindo suas obrigações e atendendo a população”, declarou o prefeito eleito. “Da mesma forma, manteremos o trabalho de transição que já vinha sendo tocado.”

Jorge Felipe (DEM) assume a Prefeitura enquanto Crivella estiver preso. Isso porque o vice-prefeito, Fernando McDowell, morreu em 2018.

Eduardo Paes deixou ainda uma mensagem aos servidores de saúde. “Passamos por uma pandemia – além das dificuldades já conhecidas – e a população precisa do nosso esforço. Contamos todos com a força e dedicação de vocês!”

Prisão

Nove dias antes de terminar o mandato, Crivella foi preso na manhã desta terça (22), por volta de 6h. O atual prefeito é alvo de uma operação que aponta que membros da Prefeitura recebiam propina para beneficiar empresas em contratos.

Crivella é alvo de operação da Polícia Civil (Pcerj) e do Ministério Público (MPRJ). A ação é desdobramento da operação Hades, que investiga o chamado “QG da Propina” dentro da Prefeitura.

Ao ser preso, Crivella afirmou ser o prefeito “que mais atuou contra a corrupção”. “Lutei contra o pedágio ilegal, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro”, disse.