Eduardo Paes: “Eu sou um cara mais à esquerda”

Eleito o novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) afirma estar “mais à esquerda”. Paes tem a chance de comandar de novo a Prefeitura, já que esteve no cargo de 2009 a 2017.

Perguntado sobre o que pensa de o apresentador Luciano Huck ingressar no seu partido, o DEM, Paes afirmou que a legenda dá espaço “para todo tipo de gente”.

“Num partido com as características do DEM, que é bem amplo, tem espaço para todo tipo de gente entrar. Eu sou um cara mais à esquerda, na prática. O Huck é um bom nome, um nome excepcional. Mas prefiro focar na gestão, não no processo eleitoral de 2022 ”, disse o prefeito, ao jornal O Estado de S.Paulo.

Huck tem sinalizado que pretende concorrer à presidência em 2022. Entre reuniões com o ex-ministro Sergio Moro e jantares com empresários, o apresentador tem trabalhado nos bastidores para formar uma chapa com a tônica centrista, pró-diálogo. Paes acredita que a eleição de 2020 teve na conversa sua principal marca.

“Acho que essa eleição foi marcada por uma vitória da política, do diálogo. É lógico que, no nível local, tem também a capacidade da boa gestão, de entrega. E acho que o Democratas fez todo um esforço nos últimos anos para se posicionar no campo do diálogo. Isso é a cara do Maia, do Davi, do ACM Neto. E também temos boas experiências de gestão”, comentou Paes.