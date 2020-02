Eduardo Bolsonaro questiona se o povo “choraria” com “bomba no Congresso”

PUBLICIDADE 

Na tarde desta quarta-feira (26), o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, questionou à jornalista Vera Guimarães se ela acreditava que a população “choraria” se “houvesse uma bomba no Congresso”.

A jornalista tinha postado, em seu Twitter, um vídeo que o atual presidente afirmava, em 2018, que “haveria festa no Brasil” se o Parlamento fosse atingido.

No mesmo tweet, Eduardo acusou a jornalista de viver em uma bolha e tentar criar atrito. Ela respondeu que acha que “se houver uma bomba H no Congresso, do qual o senhor e seu irmão fazem parte, será um ato terrorista. E, se o povo não se preocupar com isso, a democracia acabará. A mesma que o seu pai jurou respeitar”. “Sim, o senhor está certo: há um abismo a nos separar”, completou a jornalista.

Esse é o abismo que separa não o Presidente de você,Vera. Mas sim a bolha em que você vive da percepção da população em geral



Se houvesse uma bomba H no Congresso você realmente acha que o povo choraria? Ou você só faz isso p TENTAR criar atrito entre o Presidente e o Congresso? https://t.co/9rFlSspGtr — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 26, 2020