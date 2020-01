Eduardo Bolsonaro elogia ‘nova política’ de Trump contra ‘terroristas’

PUBLICIDADE 

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido-SP) elogiou a postura que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem tomado em relação ao que Eduardo chamou de “nova política externa”. O filho nº1 de Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais para demonstrar apoio a Trump nesta quinta-feira (8).

“Há quanto tempo você não vê um prisioneiro em uniforme laranja – normalmente um cristão ou ocidental – sendo decapitado com faca pelo Estado Islâmico? Agradeça a nova política externa de Donald Trump que bombardeou estes terroristas e reduziu seus territórios a quase pó”, afirmou Eduardo.

— Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 9, 2020

Na última quarta (8), após o Irã atacar bases americanas, Donald Trump fez um pronunciamento tranquilizando a população. “Nenhuma vida americana ou iraquiana foi perdida”, declarou.

O ataque de Irã pode ter sido uma resposta à morte do general Qassim Soleimani, ocorrida na semana passada, comandada pelos EUA. Trump comentou: “Ele deveria ter sido executado há muito tempo. E, ao remover Soleimani, damos um recado aos terroristas do mundo todo. Não vamos ameaçar as vidas do nosso povo.”