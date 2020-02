Eduardo Bolsonaro culpa Cid por ser alvejado em motim da Polícia Militar

PUBLICIDADE 

Líder do PSL na Câmara, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, criticou a atitude do senador Cid Gomes (PDT-CE), baleado em confronto com Policiais que protestavam em Sobral, no Ceará.

Na tarde desta quarta-feira (19), o senador licenciado foi atingido por um tiro ao tentar interferir no protesto com uma escavadeira. O caso aconteceu em Sobral (CE), a 230 km de Fortaleza.

O Ministério da Justiça informou que enviará nesta quinta-feira (20) a Força Nacional de Segurança para garantir a lei e a ordem no estado do Ceará.

“É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado”, escreveu Eduardo, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

tenta invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um Senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 19, 2020

Veja o momento em que Cid Gomes entra em confronto com os grevistas: