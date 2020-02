Doria vende jatinho que Bolsonaro acusou o governador de “mamar” na era PT

PUBLICIDADE 

O governador de São Paulo, João Doria, vendeu o jatinho particular que o presidente Jair Bolsonaro acusou o governador de ter “mamado” na época do lançamento da aeronave, em 2010, no governo do PT.

O governador dizia que viajava pelo país e também para o exterior com o Legacy 650 para “não onerar os cofres públicos”. Depois que o BNDES divulgou uma lista de pessoa que compraram jatos financiados pelo banco, Bolsonaro passou a acusar Doria.

À época, Doria sofreu ataques nas redes sociais. O apresentador global Luciano Huck, também dono de um avião, entrou igualmente na mira.

Com informações da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo