Doria: governo de SP repassará R$ 100 mi para ajudar 300 Santas Casas e hospitais

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 31, que o governo estadual vai liberar até 31 de julho R$ 100 milhões para auxiliar Santas Casas e hospitais municipais do Estado, totalizando 300 instituições. Os repasses serão feitos mensalmente, em parcelas de R$ 25 milhões de reais

De acordo com o governador, o plano é que os hospitais e as Santas Casas “tenham reforço no custeio para o atendimento dos seus pacientes, para que aumentem a capacidade de atendimento e desafoguem hospitais, sobretudo no atendimento de média e alta complexidade para que possam receber pacientes com coronavírus”. Segundo Doria, o Estado trabalha ampliar em 30% o número de leitos em grandes hospitais.

O tucano também disse que o Estado unificou um protocolo que tornará possível, a partir de quarta-feira, dia 1º, a teleconsulta, sistema no qual especialistas do Hospital das Clínicas e do Incor poderão discutir casos de infecção por coronavírus com médicos de outros hospitais de São Paulo. Segundo o governador, as teleconsultas poderão ser feitas até mesmos com médicos de hospitais da rede privada – especialmente nos casos mais complexos.

O Estado de São Paulo também vai distribuir a caminhoneiros 140 mil kits de alimentos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Trânsito e Transportes e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Segundo o tucano, os kits com marmitex e lanches serão distribuídos em 43 pontos em 19 rodovias concessionadas no Estado.

Estadão Conteúdo