Doria e família sofrem ameaça virtual

A família do governador de São Paulo, João Doria, foi ameaçada de morte através do perfil da primeira-dama do estado, Bia Doria. Uma mulher enviou à Bia uma mensagem contra ela, o governador e os filhos do casal.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Doria encaminhou o caso ao serviço de inteligência da Polícia Civil.

Não é a primeira vez que a família do governador é ameaçada desde que a quarentena começou em São Paulo. No fim de março, Doria recebeu mensagens nas redes sociais e no próprio celular afirmando que a casa dele seria invadida.