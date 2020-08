Doria diz que torce pela permanência de Guedes no governo

PUBLICIDADE

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que torce pela permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Doria, em entrevista à Jovem Pan, Guedes é o “garantidor do teto de gastos”.

“Se não fosse ele Guedes, Bolsonaro já teria rompido o teto e feito o que a ex-presidente Dilma Rousseff fez”, afirmou Doria.

De acordo com o governador paulista, a permanência do ministro na Economia no governo foi colocada em risco pelo descolamento das propostas de campanha de Bolsonaro após assumir a cadeira presidencial. Essas propostas já afastaram diversos ministros, entre eles, o da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

