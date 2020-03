Dilma cobra queda no preço do combustível após desastre na economia

PUBLICIDADE 

Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, questionou hoje (9), em seu twitter se os preços da Petrobras, consequentemente da gasolina, vão cair depois que o valor do barril despencou no mundo em consequência ao dia ruim para a economia mundial

Veja o tweet:

Agora, os preços despencaram. Se a lei só vale para cima não é lei . É uma política grotesca de submissão a interesses de acionistas privados. A política de preços da Petrobras não pode estar sujeita a tal volatilidade internacional que sempre tem aspecto geopolítico. — Dilma Rousseff (@dilmabr) March 9, 2020