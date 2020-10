Devido à idade, Mourão pode cogitar candidatura ao Senado

PUBLICIDADE

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) avaliou formas de como dar prosseguimento à vida política após o mandato junto no governo federal. Mourão disse que uma futura candidatura ao Senado Federal “pode ser uma possibilidade”.

Em entrevista à revista Veja, Mourão sinalizou que a idade vai pesar na decisão pós-vice-presidência. “Eu vou me candidatar a governador? Complicado, já vou estar com quase 70 anos. Acho que para governar determinados estados aqui no Brasil o cara tem de ter uns quinze anos a menos. Também não me vejo deputado”, disse.

Ao citar o Senado, no entanto, Mourão demonstrou entusiasmo com a alternativa. Na visão dele, a casa tem outro modus operandi, politicamente falando. ” Senado talvez, aí sim. O Senado tem um outro diapasão, uma outra forma de agir, de atuar. Pode ser uma possibilidade.”

“Não estou preocupado com 2022”

Mourão também disse que não pensa em uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro. “A minha tarefa hoje é ser vice-presidente do Brasil. Não estou preocupado com 2022. E quanto ao que eu pretendo fazer, hoje não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada.”