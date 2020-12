Desembargadora ordena apreensão de eletrônicos na casa de Crivella antes de soltá-lo

PUBLICIDADE

Ana Luiza Albuquerque e Catia Seabra

Rio de Janeiro-RJ

A desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou que aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e smart TVs deverão ser retirados da casa do prefeito afastado Marcelo Crivella (Republicanos) para que ele possa cumprir prisão domiciliar. Ela ainda não autorizou sua soltura.

A desembargadora afirma no despacho que suas ordens têm como objetivo dar fiel cumprimento à medida do STJ.

Na noite de terça-feira (22), o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Humberto Martins, concedeu a Crivella a prisão domiciliar, revogando a prisão preventiva que havia sido determinada mais cedo por Guita. Como o alvará de soltura ainda não foi expedido pelo Tribunal de Justiça, Crivella ainda está no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, onde passou a noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao conceder a prisão domiciliar, o ministro citou o fato de Crivella pertencer a grupo de risco da Covid-19 e fez referência à recomendação do CNJ que orienta magistrados a evitarem prisões preventivas para impedir a propagação do novo coronavírus nos presídios.

Além disso, Martins afirma que não está comprovada a necessidade de manter Crivella preso e que a jurisprudência do STJ afirma que a prisão preventiva só não deve ser substituída por medidas cautelares menos graves quando se mostrar imprescindível.

QG da Propina

Crivella foi denunciado pelo Ministério Público, que o aponta como chefe de um suposto grupo criminoso que teria instituído um esquema de cobrança de propina na prefeitura. Com a prisão, assumiu interinamente a Prefeitura do Rio o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felippe (DEM). O vice-prefeito Fernando Mac Dowell morreu em maio de 2018.

O Ministério Público denunciou o prefeito afastado e outras 25 pessoas por organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação afirma que Crivella está no vértice do chamado “QG da propina”, sendo seu “organizador e idealizador”. O MP-RJ aponta quatro operadores do prefeito, que teriam atuado na arrecadação da propina junto aos empresários que receberam vantagens na prefeitura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro escalão do esquema, de acordo com o Ministério Público, estão o empresário e amigo de Crivella, Rafael Alves, que mesmo sem ocupar qualquer cargo tinha grande influência sobre a prefeitura; o ex-tesoureiro de campanhas do prefeito, Mauro Macedo; e o ex-senador e suplente de Crivella no Senado, Eduardo Lopes.

As informações são da Folhapress