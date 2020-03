“Desejo que vocês terminem no inferno”: Weintraub ataca Dráuzio Varella e Rede Globo

PUBLICIDADE 

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, atacou o médico Drauzio Varella, após polêmica envolvendo a transexual Suzy durante reportagem do programa Fantástico da semana passada. Suzy é protagonista de um boato que diz que a mulher trans foi condenada por estuprar e matar uma criança de nove anos, algo ainda não comprovado.

Após o caso viralizar nas redes sociais e dividir opiniões dos internautas entre críticas e apoio a Dráuzio, o médico se defendeu: “Sou médico, não juiz”. Weintraub usou a frase para responder, pelo Twitter.

Não é juiz? Não é gente?!

Você e marinho NÃO conseguem pedir desculpas!

NÃO têm empatia ou compaixão com as crianças e famílias vítimas desse pedófilo!

Continuem defendendo esse estuprador assassino, vocês se merecem.

Antes que eu esqueça: desejo que vocês terminem no inferno! pic.twitter.com/Sd5preihIe — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 9, 2020

Com “Marinho”, Weintraub se refere à família Marinho, detentora das Organizações Globo. “Continuem defendo esse estuprador assassino, vocês se merecem. Antes que eu esqueça: desejo que vocês terminem no inferno!”

Ao utilizar os termos “estuprador assassino”, Weintraub se refere a Suzy, acusada da morte de um menino de 9 anos. Desde que foi presa, Suzy já recebeu mais de 200 cartas de solidariedade.

Literalmente, abraçam o demônio! Suas novelas são LIXO, seus programas infantis são LIXO, seus jornais são LIXO e estão à serviço do Mal.

Não vejam, não assistam, não comprem, NÃO FALEM COM NINGUÉM (entrevistas) que trabalhe para essa família marinho.#BoicoteAGlobo pic.twitter.com/jhk53UtYK4 — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) March 8, 2020

Boicote à Globo

No fim do último tweet, Weintraub pede à população que não fale com “ninguém (entrevistas) que trabalhe para essa família Marinho”. O ministro finaliza com a hashtag #BoicoteAGlobo.

A hashtag também foi utilizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Eduardo disse que a TV Globo “passou pano” para Suzy.

Nooooooossa! Passada de pano 1.000°! Os caras do PT, PSOL e cia. têm que aprender com a GRobo! https://t.co/elqEkpde12 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 9, 2020