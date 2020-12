Deputados criticam menção de Baleia Rossi a Ulysses Guimarães durante lançamento de candidatura

PUBLICIDADE

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

Deputados contrários ao nome do deputado Baleia Rossi (SP), presidente do MDB, na disputa pelo comando da Câmara criticaram a menção que o parlamentar fez a Ulysses Guimarães no discurso em que lançou sua candidatura.

“Certeza de que Ulysses Guimarães estaria feliz com este ato que o MDB faz”, disse Baleia nesta quarta (23). “Temos ódio e nojo da ditadura”, continuou o deputado, repetindo trecho de discurso de Ulysses no ato de promulgação da Constituição de 1988.

Aliada de Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, a deputada Margarete Coelho (PP-PI) afirmou nas redes sociais que o legado de Ulysses “não pertence a um partido”. O ex-parlamentar era filiado ao MDB.

“[O legado] Pertence a todos que amamos e respeitamos a Carta Cidadã! Invocar o seu nome como fiador de uma falsa candidatura de oposição deve estar fazendo o Senhor Constituinte se revolver no túmulo. Ele não merecia tamanha heresia!”, escreveu a parlamentar.

O deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP) também reclamou da referência feita por Baleia, que também postou uma foto jovem ao lado do ex-presidente da Câmara.

“Ulysses está e estará sempre na História! Agora, apoiar o governo e ser o candidato da oposição, como o deputado Baleia Rossi, é como se o general Geisel tivesse sido o anticanditato no colégio eleitoral. E não Ulysses. Faz sentido?”, provocou Feliciano.

A crítica dos parlamentares ocorre porque Baleia se apresentou como o candidato da “independência” contra o nome apoiado por Bolsonaro, embora tenha votado em diversos projetos de acordo com o governo.

