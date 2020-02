Deputado pede afastamento de Paulo Guedes

PUBLICIDADE 

Nessa segunda-feira (17), o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu um pedido de afastamento do ministro da Economia, Paulo Guedes. o deputado Paulo Ramos acusa o ministro de conflito de interesse entre suas atividades na iniciativa privada e o cargo público no governo.

Na petição, o pedido foi feito após acusação de que Guedes ainda é administrador ou sócio de uma “vasta rede composta por bancos, fundos de investimento e outras entidades atuantes nos mercados financeiro, de investimentos e de capitais”.

O deputado afirmou que o ministro organizou uma série de reestruturações societárias nas empresas a partir do momento que assumiu o cargo no governo de Jair Bolsonaro. Um exemplo citado foi o fato de Guedes ter sido nomeado para conselhos de administração diversos, como o do Banco do Nordeste do Brasil e o da Embrapa.

Ramos solicita que o Supremo afaste Guedes do cargo até que as autoridades esclareçam as suspeitas. A petição já foi protocolada mas ainda não foi definido nenhum relator.