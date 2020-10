Deputado Federal Luis Miranda testa positivo para Covid-19

PUBLICIDADE

O deputado federal Luis Miranda (Democratas-DF) foi diagnosticado com Covid-19, nesta quinta-feira (29). De acordo com informações divulgadas pela assessoria do parlamentar por meio de uma nota, ele começou a se sentir mal no dia de ontem.

Além disso, o deputado federal afirmou ter receio ter transmistido o vírus da Covid-19 para outras pessoas.