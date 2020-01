Deputado do PT posta vídeo de game como se fosse o ataque dos EUA a Soleimani

PUBLICIDADE 

Nesta semana o deputado federal Carlos Zarattini (PT/SP) compartilhou em sua conta oficial do twitter um vídeo, que faz parte de um jogo de videogame, como se fosse a cena do ataque aéreo realizado pelos Estados Unidos a um aeroporto em Bagdá, no Iraque, que terminou com a morte do general iraniano Qassem Soleimani.

“Massacre brutal. Veja como os drones americanos mataram o general iraniano Qassim Soleimani”, escreveu Zarattini no post.

Após o alerta de diversos seguidores de que o vídeo na verdade se tratava de um jogo de um videogame o parlamentar apagou o tweet. Cabe destacar que Zarattini, que participa ativamente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News, compartilhou um vídeo sem checar a sua veracidade.