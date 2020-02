Deputado Alexandre Frota divulga fotos de provável indicado para Secom

PUBLICIDADE 

Em sua conta do twitter, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) causou polêmica ao divulgar nesta quarta-feira (5), fotos do publicitário Luiz Galeazzo, indicado para assumir a diretoria do Departamento de Conteúdo e Gestão de Canais da Secretaria de Comunicação do governo.

De acordo com Guilherme Amado, da revista Época, o atual diretor, Rodrigo Fayad, será transferido e Galeazzo vai assumir o cargo. Frota publicou fotos em que o publicitário aparece na cama com duas mulheres.

“Vejam o conservadorismo do Bolsonaro .Esse é o Luiz Galeazzo que será o novo secretário de mídias Digitais da Secom. Convidado para trabalhar no Governo. Outro hipócrita”, escreveu o deputado.

Após a divulgação, postagens machistas do influenciador começaram a repercutir nas redes sociais. “Olha moça se eu já te comi eu devia estar bem bêbado, isso não conta como ‘conhecer’”, escreveu Galeazzo em um dos tuítes. Os perfis dele no Twitter e no Instagram foram apagados e trancados logo em seguida.