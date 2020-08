Deputada fez culto horas antes de ser apontada como mandante da morte do marido

View this post on Instagram

Hoje faz um ano e dois meses que você se foi deixando um vazio enorme. Ainda estou desnorteada, um pedaço do meu mundo se foi para sempre e parte de mim morreu junto com você. A dor se mistura com a revolta, foi cruel demais o que fizeram com você e busco forças em Deus e nas lembranças para lutar. Sinto muito a sua falta, amo você e do meu coração você jamais sairá. Dizem que o tempo cura tudo, não é verdade, quanto mais esse tempo passa, mais a dor de viver sem você aumenta. É impossível arrancar essa dor, eu sei que se você pudesse falar comigo, diria: “aguenta firme e não desista, não pare!” E é o que estou tentando fazer, estou tentando manter viva a igreja que você tanto amava, estou cantando, porque você amava me ver cantar. Quase desisti de tudo, até mudei meu cabelo, mas vou colocar novamente do jeito que você amava. Enquanto eu viver, você vai viver em mim e através de tudo que eu fizer, porque farei sempre por nós dois! Te amo meu Nem! *Lembrança de nossa viagem para Israel.