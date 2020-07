De olho nas eleições, Flávio Bolsonaro articula candidaturas no estado

PUBLICIDADE

O filho mais velho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), já começa a articular e fortalecer nomes de futuros candidatos a prefeitos e vereadores em municípios do Rio de Janeiro, reduto eleitoral da família Bolsonaro. O parlamentar tem aproveitado o funcionamento remoto das sessões do Congresso Nacional para fazer política no estado.

O objetivo do parlamentar será manter a influência bolsonarista no comando das prefeituras e das Câmaras de Vereadores nos principais municípios do Rio de Janeiro, em especial, nas mais próximas à capital carioca.

Cidades como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Niterói estão entre os municípios que devem receber um empenho pessoal do político.

Diferente dos irmãos, Flávio Bolsonaro é tido por alguns parlamentares federais como o “mais moderado” dos integrantes da família que atuam no meio político. “Ele cumpre com a cartilha da boa vizinhança”, explicou um influente senador.

Nos bastidores do Congresso Nacional se comenta que a aproximação do Centrão com o presidente Jair Bolsonaro foi construído também por Flávio. As indicações de partidos ao governo também tem sido mediado pelo senador.