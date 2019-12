Datafolha: Bolsonaro e STF empatam, mas Congresso supera em reprovação

PUBLICIDADE 

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (29), indica que atuação do STF (Supremo Tribunal Federal) é considerada ruim ou péssima por 39% da população.

O valor é equivalente à reprovação do atual governo, do presidente Jair Bolsonaro (36%). Porém, fica abaixo da reprovação do Congresso Nacional (45%).

Esta foi a 1ª vez que o levantamento avaliou o Supremo na mesma escala que os outros Poderes, possibilitando assim comparar a aprovação do Judiciário com a do Executivo e a do Legislativo.

Entre os entrevistados que têm mais escolaridade, a rejeição sobre a atuação dos 11 ministros é maior. Para os que tem ensino fundamental, 34% avaliaram como ruim ou péssimo; com ensino médio, 40%, com ensino superior, 48%.

O levantamento entrevistou 2.948 pessoas em 176 municípios em 5 e 6 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.