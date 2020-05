Dario Messer, o “Doleiro dos Doleiros”, negocia delação premiada

PUBLICIDADE 

O “doleiro dos doleiros” Dario Messer procurou formalmente o Ministério Público Federal (MPF) para articular um acordo de delação premiada. Messer é um dos principais alvos da Lava Jato do Rio e está preso desde julho do ano passado, após passar mais de um ano foragido no exterior.

Quando ainda estava foragido no exterior, Messer pôde iniciar o tratamento com Lava-Jato do Rio, mas as conversas não foram adiante. Agora que se tornou alvo de prisão e diversas denúncias, o doleiro sopesou novamente uma possibilidade de acordo. A reportagem é do jornal O Globo.

Pelas negociações até o momento, Messer decidiria pagar aos cofres públicos valores entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões, um título de indenização por crimes cometidos e devolução de recursos financeiros. Caso as negociações prosperem rapidamente, os valores ainda podem ser revertidos para o combate ao coronavírus.

Há um interesse no MPF na possibilidade de Messer devolver valores bilionários. A Lava-Jato já rastreou quase R$ 1 bilhão em bens imóveis e valores mantidos ainda no exterior pelo doleiro, que estão bloqueados mas os valores ainda não foram repatriados. Esses valores só podem entrar nos cofres públicos depois de condenar contra trânsito em julgado (termo jurídico para o esgotamento de todos os recursos), o que pode levar anos.

Messer é suspeito liderar um esquema internacional de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que movimentou R$ 1,6 bilhões. A investigação contra o grupo de Messer nasceu no âmbito do esquema do ex-governador Sergio Cabral, condenado a 267 anos de prisão. O MPF aponta que ele usa os serviços da rede Messer no Uruguai para ocultar cifras milionárias oriundas de corrupção.

Procurado, advogado de Messer, Átila Machado, declarou que não iria comentar.