Covid-19: vereador denuncia compra de sacos para corpo sem licitação no Ceará

O vereador Daniel Lima, de Viçosa, no Ceará, usou suas redes para denunciar a compra, sem licitação, de 200 sacos impermeáveis para corpo pós-óbito. Segundo ele, a compra foi feita em 17 de abril e o prefeito do município dispensou a licitação.

O saco, com 2 metros x 1,9 metro, seria utilizado para colocar o corpo de vítimas do novo coronavírus no Município. Por ser impermeável, evita a contaminação do profissional que tiver de lidar com o corpo.

“Ou a secretaria de saúde não tem controle da situação e está prevendo uma morte em massa da população viçosense ou foi uma compra irresponsável, utilizando a possibilidade de fazer a dispensa de licitação para sobrar material”, questionou o vereador.

