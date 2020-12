Covid-19: Governadores do Nordeste se reúnem com Anvisa para registro urgente de vacina

Nesta terça-feira (29) os governadores integrantes do Consórcio Nordeste vieram a público para informar que se reunirão com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para solicitar o registro urgente da vacina contra o novo coronavírus.

Os governadores, durante reunião realizada hoje, aumentaram a pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro para o estabelecimento de um plano nacional de imunização.

Wellington Dias, presidente do Consórcio, usou seu Twitter para destacar “a necessidade da manutenção do decreto de calamidade para o Brasil.

Vamos nos reunir com a Anvisa para solicitar a aprovação emergencial das vacinas que estão sendo produzidas no nosso país. Também destacamos a necessidade da manutenção do decreto de calamidade para o Brasil, para que sigamos no enfrentamento à pandemia.

— Wellington Dias (@wdiaspi) December 28, 2020