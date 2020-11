Covas achou que ganharia fácil e entrou em desespero, diz Boulos

PUBLICIDADE

Joelmir Tavares

São Paulo-SP

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o rival Bruno Covas (PSDB) e sua equipe “partiram para o desespero” depois do resultado do primeiro turno por acharem que teriam uma vitória fácil. Segundo ele, a campanha do adversário nesta reta final tem propagado fake news a respeito da candidatura do PSOL.

“Me parece que ele tinha a percepção de que a eleição estava ganha. E eleição não se ganha de véspera. E aí, quando ele percebeu que tem uma onda de mudança, ele e a equipe dele partiram para o desespero”, disse Boulos.

“Isso precisa ser repudiado. Minha campanha vai ser levada até o fim de forma limpa e verdadeira. Lamentavelmente, não é o que temos visto na campanha do meu adversário.”

As informações são da Folhapress