Convidados para churrasco de Bolsonaro no Alvorada são ‘desconvidados’

Após a repercussão negativa de um churrasco marcado para o meio da quarentena e anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, os convidados foram avisados do cancelamento do evento.

Até ontem (8) a noite, a ideia era que os convidados chegassem para o churrasco ainda pela manhã, às 7h30 para um futebol no campo que fica nos fundos do palácio.

O encontro vai de encontro com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde para que as pessoas fiquem em casa durante a quarentena.

Na última quinta-feira (7) que o evento reuniria ministros e servidores e contaria com cerca de 30 convidados.

O churrasco custaria R$ 70 para custear o encontro.

Nas redes sociais o churrasco foi apelidado de “churrasco da morte” já que estava marcada para o dia que o Brasil deve chegar a 10 mil mortes por coronavírus.

O Movimento Brasil Livre (MBL) chegou a entrar com uma ação na Justiça para que o evento fosse cancelado. Foi aí que Bolsonaro se manifestou dizendo que o churrasco era Fake, mesmo tendo sido o próprio presidente que divulgou que o evento ocorreria.

– Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA.



. Link no YouTube: https://t.co/pQdJJurngy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 9, 2020

O twitter amanheceu com a #churrasco10kdobolsonaro em primeiro nos assuntos mais comentados do twitter. Veja algumas publicações

Com que moral a PM vai fechar as festinhas particulares que a galera faz em casa durante a quarentena se até o presidente vai fazer? #churrasco10kdobolsonaro — Susan (@florianisusan) May 9, 2020

#churrasco10kdobolsonaro bolsonaristas, tentem imaginar um PRESIDENTE petista fazendo um churrasco nesse momento. Imaginou? Vc viu o absurdo qe é? Esse #CHURRASCODAMORTE é uma coisa inacreditavel — Chato

O senhor presidente @jairbolsonaro está precisando de um teste de sanidade mental! #churrasco10kdobolsonaro — Ana Gadelha (@agadelhaa) May 9, 2020