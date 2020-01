Contra “ideologia de gênero”, Bolsonaro afirma que pai quer “filho homem” e “filha mulher”

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que não quer ver o Ministério da Educação (MEC) discutir “ideologia de gênero”, termo inventado por membros da direita, não reconhecido academicamente. O ministro Abraham Weintraub estava ao lado de Bolsonaro durante a declaração, em live gravada na manhã desta terça-feira (7).

“Eu não vi discussão sobre ideologia de gênero. Isso, no meu entender, não é mais para ser discutido lá. O pai quer que o filho seja homem, que a filha seja mulher. Coisa óbvia, né? Que respeite a cultura dos pais”, afirmou o presidente.

Weintraub concordou com Bolsonaro e afirmou que a escola não educa as crianças. “A escola ensina. A gente ensina a ler, a escrever. Ensina o ofício. A gente espera que a família eduque as crianças”, declarou.

O vídeo foi gravado no gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Assista abaixo:

Posted by Jair Messias Bolsonaro on Tuesday, January 7, 2020