Conselho Nacional do MP recebe representação de senadores contra Augusto Aras

Nesta quarta-feira (5), parlamentares integrantes do “Muda Senado”, grupo pró Lava Jato, apresentaram ao Conselho Nacional do Ministério Público uma representação contra o Procurador-geral da República, Augusto Aras, devido aos recentes ataques à força-tarefa.

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Eduardo Girão (Podemos-CE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Styvenson Valentim (Podemos-RN), Lasier Martins (PSD-RS), Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Leila Barros (PSB-DF) assinaram a representação.

No documento, os senadores descrevem as ações do procurador-geral para obter informações da operação: a tentativa, já revogada, de obter todas as bases de dados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo; a portaria que permitiu a ele acessar documentos sigilosos no sistema de tramitação interna; a fiscalização sobre a distribuição das investigações em SP; bem como as críticas às investigações em sessão do Conselho Superior do MPF e numa live com advogados lulistas.

“A conduta do atual Procurador-Geral da República, ao avocar poderes correicionais que não lhe competem sob a falsa alegação de exercício de controle finalístico, pretendendo, em verdade, controlar a atividade dos Procuradores da República, retira dos membros do Ministério Público Federal de forças-tarefas como a Lava Jato a independência funcional garantida pelo § 1° do art. 127 da Lei Maior, tão necessária ao desempenho de suas funções”, dizem os senadores.

O documento destaca ainda uma ofensa de Aras à subprocuradora Luiza Frischeisen, em sessão no fim de julho, do Conselho Superior. O procurador-geral disse que ela difere do pensamento dele sobre “fake news” porque “não tem família”.