Conib repudia comparação de Weintraub entre ação da PF e Noite dos Cristais

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) se manifestou contra as falas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na quarta-feira (27). Após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas, Weintraub disse que a ação ficará conhecida como a “Noite dos Cristais brasileira”.

Noite dos Cristais é o nome dado aos ataques nazistas a judeus na Alemanha Nazista, ocorridos nos dias 9 e 10 de novembro de 1938. O ato de violência matou 6 milhões de judeus. Na ação da PF, ninguém foi sequer preso.

Mesmo assim, Weintraub comparou as duas ações, demonstrando revolta contra a PF. “Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca/socialista dirá? Sieg Heil”. Sieg Heil é uma expressão alemã usada no período nazista e significa “viva a vitória!”.

Hoje foi o dia da infâmia, VERGONHA NACIONAL, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca/socialista dirá? SIEG HEIL! pic.twitter.com/8rIGUbRSIM — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) May 27, 2020

Repúdio

Após a declaração, a Confederação Israelita do Brasil emitiu uma nota classificando a declaração de Weintraub como “totalmente descabida e inoportuna”. “Não há comparação possível entre a Noite dos Cristais, perpetrada pelos nazistas em 1938, e as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF, que investiga fake news no Brasil”, alega a Conib. Veja a nota na íntegra:

“Não há comparação possível entre a Noite dos Cristais, perpetrada pelos nazistas em 1938, e as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF, que investiga fake news no Brasil. A Noite dos Cristais, realizada por forças paramilitares nazistas e seus simpatizantes, resultou na morte de centenas de judeus inocentes, na destruição de mais de 250 sinagogas, na depredação de milhares de estabelecimentos comerciais judaicos e no encarceramento e deportação a campos de concentração. As ações do inquérito, por sua vez, se dão dentro do ordenamento jurídico, assegurado o direito de defesa, ao qual as vítimas do nazismo não tinham acesso. A comparação feita pelo ministro Abraham Weintraub é, portanto, totalmente descabida e inoportuna, minimizando de forma inaceitável aqueles terríveis acontecimentos, início da marcha nazista que culminou na morte de 6 milhões de judeus, além de outras minorias.”

