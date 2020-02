PUBLICIDADE 

A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou, por 4 votos a 2, o processo contra o secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten. A decisão foi votada nesta terça-feira (18).

Wajngarten era investigado desde que o jornal Folha de S. Paulo publicou reportagem que dizia que o secretário receberia dinheiro por parte de emissoras de TV e de agências de publicidade contratadas pela própria secretaria, por ministérios e estatais do governo mediante repasses a uma empresa da qual é sócio: a FW Comunicação e Marketing.

Pela lei, um integrante da cúpula do governo não pode manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas pelas próprias decisões.

A Secretaria de Comunicação publicou nota sobre a decisão:

“A decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República é um marco na defesa do Secretário de Comunicação Fábio Wajngarten.

Reduz a insidiosa campanha promovida por um jornal ao seu lugar, apenas um permanente acinte de calúnias e difamações que se revelaram infrutíferas, apesar da implacável campanha diária.

Ficou comprovado, com a decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, de que não há conflito de interesses entre a atuação do Secretário e a sua empresa. E que nenhum grupo econômico do setor foi favorecido pelos atos administrativos do Secretário de Comunicação.

Prevaleceu a verdade e o bom senso. Não há nada de aético ou ilegal na atuação do Secretário Fábio Wajngarten, à frente da Secretaria de Comunicação. A denúncia arquivada é um atestado de idoneidade a ele.

O Secretário de Comunicação continua confiante de que em outros fóruns aonde as supostas denúncias são objeto de apuração, a conclusão será a mesma porque elas não encontram respaldo na realidade.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.”