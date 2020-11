Com sintomas de Covid, Boulos receberá médico neste sábado; Erundina assume campanha

PUBLICIDADE

Joelmir Tavares

São Paulo, SP

O candidato Guilherme Boulos (PSOL), antes assintomático, começou a apresentar sintomas de Covid-19 na manhã deste sábado (28), segundo sua assessoria. Ele informou nesta sexta-feira (28) que seu exame para a doença deu resultado positivo, o que levou ao cancelamento do debate com Bruno Covas (PSDB) previsto para a noite na TV Globo.

Segundo informações de assessores, Boulos teve febre, dor no corpo e uma leve dificuldade respiratória. Por medida de precaução, ele receberá uma visita médica em sua casa, no Campo Limpo (zona sul), por volta das 14h30.

Com a impossibilidade da presença do postulante, a campanha de rua do PSOL foi assumida neste sábado pela candidata a vice, Luiza Erundina (PSOL). Aos 85 anos, ela faz parte do grupo de risco da doença e participa dos atos externos usando uma caminhonete adaptada para ela, apelidada de “Erundinamóvel”.

A deputada federal, que fica dentro de um compartimento de acrílico, de onde fala e acena aos eleitores, participa neste sábado de uma carreata que sairá do Campo Limpo. Outras três carreatas estão sendo promovidas em apoio à candidatura. Todas seguirão para a avenida Paulista.

Candidatos derrotados no primeiro turno que declararam apoio a Boulos, Jilmar Tatto (PT) e Orlando Silva (PC do B) também são esperados nas mobilizações.

Como mostrou a Folha, Boulos ao longo da última semana participou de sete eventos presenciais depois de saber que a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) havia contraído a doença. A aliada do candidato esteve em um evento com ele na sexta-feira passada (20) e anunciou na segunda (23) que estava com o vírus.

As informações são da Folhapress