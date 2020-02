Com gesto obsceno, Bolsonaro ataca novamente a imprensa

PUBLICIDADE 

Neste sábado (8), o presidente da república, Jair Bolsonaro, atacou a imprensa novamente. Dessa vez, antes de ir para uma confraternização evangélica no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ele parou para falar com os jornalistas na porta do Palácio do Alvorada. Até que em um momento, o presidente cruzou os braços e fez o sinal de uma “banana” aos profissionais de imprensa que ali estavam. Logo depois, informou que não daria entrevista no local. Apoiadores de Jair Bolsonaro também estavam presentes.

A protesto de Bolsonaro se deve a reprodução negativa da fala dita por ele sobre os portadores do vírus da Aids. Na quarta-feira (5), o presidente disse que uma pessoa com HIV é “uma despesa para todos no Brasil” quando defendeu o programa de prevenção à gravidez na adolescência, da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves.

Segundo Bolsonaro, a imprensa não deve ser comportar assim. “Eu falei de uma menina que deu à luz pela terceira vez aos 16 anos de idade sendo aidética. Foi isso que eu falei. O que faltou? Faltou uma mãe, uma avó, para não começar a fazer sexo tão cedo. Qualquer pessoa com HIV, além do problema de saúde dela gravíssimo, que nós temos pena, é custoso para todo mundo. Vocês focaram no que o aidético é oneroso para todo o Brasil. Estou levando porrada de tudo quanto é grupo de pessoas que têm esse problema lamentavelmente”, afirmou

Para o presidente, os jornalistas se comportam de forma errada. “Vocês não podem continuar agindo assim, destruindo reputações. Vê se vai ter alguma retificação no jornal de vocês amanhã? Não vai ter porque o editor não vai deixar ir para frente. Eu quero conversar com vocês. Ser amigos de vocês. Mas não dá”, disse. “Eu vou dar uma banana pra vocês”.