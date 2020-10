Com direito a choro, vídeo mostra deputados do PSL ao PSOL festejando derrota de Doria

PUBLICIDADE

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Um vídeo feito logo após uma votação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na noite desta quarta-feira (30) mostra deputados estaduais da direita à esquerda unidos, comemorando uma derrota do governo João Doria (PSB).

A gravação foi feita por Arthur do Val, candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriota e conhecido como o youtuber Mamãe Falei.

Ele abriu uma live numa rede social para pressionar parlamentares relutantes a impedir a votação de um projeto do governo que prevê, entre outros pontos, extinção de autarquias, retirada de recursos de universidades e aumentos de impostos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por ter tantos temas, o projeto agregou um amplo arco ideológico de oposição, indo do PSL ao PSOL.

O primeiro a ser pressionado na live foi Bruno Lima (PSL), que acabou votando para adiar a votação.

Sacramentada a vitória opositora, começou a celebração em plenário, com palmas e pulos de alegria dos deputados.

“Hoje você derrotou o Doria, parabéns”, diz Conte Lopes (PP) a Arthur. “Todos nós aqui”, responde o autor do vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros que se juntam em frente ao celular são Frederico Dávila (PSL), Janaina Paschoal (PSL), Isa Penna (PSOL), Coronel Nishikawa (PSL), Marina Helou (Rede) e Monica da Bancada Ativista (PSOL)

“Quero dizer aqui que hoje esse cara [Arthur] fez oposição. Vem pra oposição, Arthur”, diz Penna.

Emocionado, o deputado Castello Branco (PSL) aparece chorando no vídeo, enquanto era parabenizado por ter “derrotado o Doria”.

“Acredite se quiser, nós temos aqui PSL, PSOL, até o PT hoje ajudou a derrotar o Doria”, afirma Arthur do Val no vídeo, ao lado de vários colegas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No final, são mostrados deputados de PSDB, DEM e Republicanos, derrotados na votação. “O partido do [Celso] Russomanno tá ali, ó”, afirma Do Val.

A votação acabou adiada por falta de quórum. O governo deve fazer uma nova tentativa nesta quinta-feira (1º).

As informações são da FolhaPress