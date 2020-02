“Coincidências”, diz Frota sobre ex-militar morto e caso Marielle

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (10), o deputado federal Alexandra Frota se pronunciou sobre o relacionamento de políticos do PSL e o miliciano Adriano da Nóbrega Silva, que foi assassinado no domingo (9) após troca de tiros com policiais na Bahia.

Adriano fazia parte do Escritório do Crime, grupo de matadores de aluguel com sede na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de terem participado do crime que matou a ex-vereadora Marielle Franco.

Coincidências: matadores de Marielle um morava no condomínio do Bolsonaro e o outro só frequentava.O capitão morto ontem estava hospedado no sítio do vereador do Psl ,mas o vereador não sabia . São tantas coincidências que nem Manoel Carlos autor da Globo pensaria nesse roteiro — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) February 10, 2020

Em 2005, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu Adriano, acusado de homicídio, e disse que o ex-militar era um “brilhante oficial”. ele também foi citado na investigação da prática de “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).