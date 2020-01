Classes artística e política criticam referência de Roberto Alvim a Goebbels

O vídeo em que o secretário especial da Cultura Roberto Alvim anuncia o Prêmio Nacional das Artes e cita trechos do ideólogo nazista Joseh Goebbels repercutiu entre a classe artística e política. A música escolhida também chamou atenção: é parte de uma ópera de Richard Wagner, que Hitler disse em sua autobiografia ter sido importante em sua vida.

#PrêmioNacionaldasArtes | Marco histórico nas artes e na cultura brasileira! Com investimento de mais de R$ 20 milhões, o Prêmio Nacional das Artes vai apoiar projetos de sete categorias em todas as regiões do Brasil. Dê o play e confira! pic.twitter.com/dbbW4xuKpM