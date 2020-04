Ciro Gomes lista crimes cometidos por Bolsonaro após pronunciamento de Moro

PUBLICIDADE 

O ex-ministro e candidato a presidência Ciro Gomes usou as redes sociais para se manifestar sobre a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, nesta sexta-feira (24). De acordo com Ciro, o confronto entre o presidente Jair Bolsonaro e Moro é positivo para o Brasil. Em uma publicação em sua conta no Twitter, Ciro listou uma série de crimes que teriam sido noticiados no pronunciamento do ex-ministro Moro.

“Nesta confrontação chocante entre Moro e Bolsonaro, o País ganha muito com a briga em si. Só hoje já tivemos notícia de uma lista de artigos do código penal além de crime de responsabilidade: prevaricação, falsidade ideológica, tráfico de influência, obstrução da justiça, abuso de autoridade, e contando…”, publicou.

Moro anunciou sua saída do Ministério da Justiça no fim da manhã de sexta e apontou uma série de atitudes do presidente que divergiam do que ele se propôs a fazer no cargo. Entre elas, o ex-ministro citou tentativas de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal.

Segundo ele, o presidente queria uma autoridade dentro da PF com quem pudesse ter interlocução direta e acesso a informações sobre investigações. “Percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o comando da PF e o presidente, eu não posso concordar”, afirmou.