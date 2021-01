Ciro Gomes critica governo Bolsonaro: ‘despreparado, corrupto e irresponsável’

PUBLICIDADE

Na tarde desta terça-feira (5), Ciro Gomes, candidato à presidência em 2018, criticou mais uma vez o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

“Quando um despreparado, corrupto e irresponsável assume a presidência:”, escreveu Ciro Gomes na publicação. Logo abaixo, está anexado no post uma notícia de Bolsonaro em que o presidente diz: ‘O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada’.

Quando um despreparado, corrupto e irresponsável assume a presidência: https://t.co/RXRv5wh4LG — Ciro Gomes (@cirogomes) January 5, 2021

Em seguida, Ciro Gomes faz outra publicação e escreve: Brasil quebrado? Saiba o que Bolsonaro pode fazer para recuperar a economia do país. Segue o fio!.

Brasil quebrado? Saiba o que Bolsonaro pode fazer para recuperar a economia do país. Segue o fio! 🧶

–#RenunciaBolsonaro #BolsonaroPedePraSair — Ciro Gomes (@cirogomes) January 5, 2021

Desde que saiu das eleições no primeiro turno em 2018, Ciro Gomes é um árduo crítico do governo Bolsonaro nas redes sociais. Ainda na data de hoje, o ex-ministro comentou que “Bolsonaro vai na contramão do mundo inteiro pelo seu projeto de poder. O governo nega e atrasa a vacinação, condena mais brasileiros à morte. Além de salvar vidas, imunizar nosso povo será essencial para a retomada da economia. Bolsonaro trabalha contra o Brasil e os brasileiros!”.