Ciro Gomes atribui culpa de disparos em Cid a Jair Bolsonaro

Após visitar o irmão baleado no hospital, Ciro Gomes atribuiu a culpa dos disparos ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante manifestação de policiais militares encapuzados, o senador Cid Gomes tentou dispersar a manifestação empurrando os manifestantes com um retroescavadeira e foi atingido por dois disparos.

“Isso não está isolado do que está acontecendo no Brasil. Nós temos um momento de destruição do Estado Democrático de Direito no Brasil, liderado por um presidente boçal, canalha, de uma família de canalhas. Porque se algum policial atirou, apertou o gatilho, ele não faria isso se não fosse esse clima de absoluto desrespeito às regras da convivência democrática, que é absolutamente claramente estimulada pelo presidente da República e sua família de canalhas, e ele, Jair Bolsonaro, o maior canalha de todos”, disse Ciro Gomes.

Entenda

No início da tarde desta quinta-feira (20), agentes da Força Nacional chegaram a Fortaleza, no Ceará, para atuar na segurança do estado. Além de um avião que saiu com o grupo por volta de 8h, outro saiu no período da tarde e foi enviado apoio por terra.

O envio da Força Nacional foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana. Além da Força Nacional, foram enviadas, também, equipes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta, o ministério não informou o contingente que atuará por 30 dias no estado.

Nessa quarta-feira (19), supostos grevistas da Polícia Militar do Ceará utilizaram viaturas para ordenar fechamento do comércio em Sobral. Vale lembrar que 36 cidades cearenses já registram paralisação nas unidades operacionais da Polícia Militar.