Chico Rodrigues: Barroso determina afastamento de senador por 90 dias

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, na tarde desta quinta-feira (15) o afastamento do senador Chico Rodrigues do cargo por 90 dias. Ele foi alvo de busca e apreensão feita pela Polícia Federal. Na ocasião, os policiais flagraram o senador com dinheiro.

A determinação feita por Barroso deverá ser enviada ao Senado Federal, que decidirá sobre o afastamento ou não de Chico. A operação da PF, autorizada pelo STF, foi deflagrada na quarta-feira (14).

Entenda

O senador, alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 14, em Boa Vista, escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. A investigação, que corre sob sigilo, apura desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19, oriundos de emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo apurou com duas fontes que tiveram acesso a informações da investigação, foram encontrados R$ 30 mil dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro, parte das notas, de acordo com investigadores, estavam entre as nádegas de Rodrigues.

Ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$ 100 mil. A investigação apura indícios de irregularidades em contratações feitas com dinheiro público, que teriam gerado sobrepreço de quase R$ 1 milhão.

